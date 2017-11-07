07.11.2017 (23:30)

Современные тренажёрные комплексы РВСН позволяют воссоздавать маршруты боевого патрулирования ПГРК «Ярс»

Современные тренажёрные комплексы РВСН позволяют в трёхмерной модели местности воссоздавать маршруты боевого патрулирования мобильного ракетного комплекса «Ярс» в любом регионе страны.

Программное обеспечение и состав информации новейших учебно-тренировочных средств идентичны тем, которыми оснащены реальные агрегаты ПГРК «Ярс». Причём, для каждого образца вооружения, поступающего в РВСН, создаются свои тренажёры, которые заведены в одну учебно-тренировочную сеть. Тренажёрные комплексы разработаны как для автономных пусковых установок, так и для других агрегатов, таких как машина обеспечения боевого дежурства, машина дистанционного разминирования «Листва», боевых противодиверсионных машин (БПДМ) «Тайфун-М».

При этом, новейшие имитаторы БПДМ позволяют задействовать в тренировках полноценные экипажи. Тренажёры не только фиксируют их положение в виртуальном пространстве, но и отражают действия расчётов на экранах монитора.

Тренажёр позволяет моделировать в виртуальном пространстве динамику перемещения агрегата в любых экстремальных условиях с учётом рельефа местности, различных дорожных покрытий, других препятствий.

Благодаря многофункциональности тренажёр позволяет осуществлять подготовку всего экипажа БПДМ от механика-водителя до стрелка дистанционно управляемой платформы.

Новейший тренажёрный комплекс моделирует тактическую обстановку в районе активных действий ДРФ, все неподвижные и подвижные объекты, включая автомобильную технику и личный состав противника.

Система имитации тактической обстановки позволяет управлять появлением эффектов от взрывов, выстрелов и трассирующих пуль.

Тренажёр позволяет контролировать в реальном времени действия обучаемых, фиксируя ошибки каждого из номеров расчёта в автоматическом режиме. Телевизионная система наблюдения позволяет руководителю занятий контролировать действия всех членов экипажа.

Особенность тренажера для подготовки механиков-водителей автономных пусковых установок подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс» заключается в том, что он способен создавать для обучаемого абсолютно реалистичную систему визуализации и, благодаря шестистепенной системе подвижности, обеспечивать моделирование штатных и нештатных ситуаций в реальном масштабе времени.

При обучении на данном тренажере военнослужащий сможет почувствовать все преимущества управления крупногабаритной техникой с использованием автоматизированной системы предупреждения аварийных ситуаций, работа которой основана на облегчении управления, контроле работы двигателя и расстояния при движении в колоннах в результате наличия датчиков, контролирующих ускорение агрегата, его крены и многие другие параметры.

В этом году в соединения и воинские части Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) поступило около 100 новейших тренажёров.



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