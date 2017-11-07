07.11.2017 (22:49)

В Параде Памяти в Самаре приняли участие более 90 парадных расчетов

Сегодня на площади Куйбышева в Самаре состоялся Парад Памяти. Всего в нем приняли участие свыше 90 парадных расчетов от 2-й гвардейской армии Центрального военного округа, высших и довузовских учебных заведений, военно-патриотических, ветеранских и общественных организаций из более 10 регионов России.

Военнослужащие представляли на параде историческую часть, которая возглавляла шествие. В ней были представлены восемь парадных «коробок» в разном обмундировании и с оружием времен Великой Отечественной войны. Это шинели старого образца с воинскими званиями на воротнике, ватники (телогрейки), маскхалаты.

Военнослужащие в зависимости от подразделений несли легендарные пулеметы Максим, винтовки Мосина, пистолет-пулеметы Шпагина, пулеметы Дегтярева.

Также в параде приняли участие 4 парадных расчета юнармейцев.



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