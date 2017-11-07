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07.11.2017 (22:00)

Юнармейцы приняли участие в военном параде в Набережных Челнах

7 ноября в городе Набережные Челны прошёл парад юнармейских отрядов из числа воспитанников кадетских школ и школ-интернатов, посвящённый 76-ой годовщине Парада Красной Армии в 1941 году на Красной Площади в Москве в формате смотра-конкурса отрядов юных барабанщиков. В состав жюри вошли офицеры запаса, представители военного комиссариата Республики Татарстан и Министерства образования и науки Республики Татарстан. Председателем жюри стал Военный дирижёр Казанского гарнизона, народный артист Республики Татарстан подполковник Орехов Я.В.

Более 130 юнармейцев, представляющих 8 кадетских школ, участвовали в конкурсных этапах «Исполнение строевой песни» и «Барабанный бой». В исполнении ребят прозвучали военные строевые песни, показаны элементы строевой выучки в составе подразделения. Победителям были вручены памятные кубки, а всем участникам Республиканского Парада юнармейских отрядов дипломы.

Цель проведения конкурса – патриотическое воспитание молодёжи, школьников, закрепление исторической памяти, развитие интереса к военному делу и военной службе, популяризация юнармейского движения.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Юнармия
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