07.11.2017 (21:56)

В Поволжье будут сформированы 9 «ударных» подразделений ЦВО

9 подразделений 2-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Центрального военного округа, которые отличились во время контрольной проверки за летний период обучения, получат отличительный геральдический знак и почетное наименование «Ударная».

Ранее такое наименование носило только одно подразделение (миротворческое) из Самарской области, которое отличилось в июле во время проверки комиссией Министерства обороны РФ. Они были удостоены этого наименования первыми в округе.

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