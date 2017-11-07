Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

07.11.2017 (21:56)

В Поволжье будут сформированы 9 «ударных» подразделений ЦВО

9 подразделений 2-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Центрального военного округа, которые отличились во время контрольной проверки за летний период обучения, получат отличительный геральдический знак и почетное наименование «Ударная».

Ранее такое наименование носило только одно подразделение (миротворческое) из Самарской области, которое отличилось в июле во время проверки комиссией Министерства обороны РФ. Они были удостоены этого наименования первыми в округе. 

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false