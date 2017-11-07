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07.11.2017 (21:48)

ВКС России получит ударные вертолеты Ми-28Н в конце ноября

Партию ударных вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник» согласно Гособоронзаказа поставит предприятие производитель в подразделения ВКС России накануне нового учебного года.

Всепогодный ударный вертолет предназначен для поиска и уничтожения в условиях активного огневого противодействия танков и другой бронированной техники, а также малоскоростных воздушных целей и живой силы противника. Способен выполнять задачи днем и ночью, на предельно малых высотах.

Поскольку основным режимом полета Ми-28Н является маловысотный, то при его создании большое внимание уделили эргономике, позволившей сосредоточить основное внимание экипажа на борьбе с наземными целями. Управление всеми системами машины скомпонованы таким образом, чтобы на левом пульте, находятся органы управления, используемые в полете, а на правом пульте — органы управления, необходимые только для подготовки к полету.

Это позволило ускорить восприятие полезной информации летчиком, максимально автоматизировать процессы обработки информации и управления системами, обеспечить приоритеты при выборе оружия и иметь отличный обзор из кабины.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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