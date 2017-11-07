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07.11.2017 (21:34)

«Красная звезда» сообщает о заседании Коллегии Министерства обороны РФ

«Красная звезда» сообщает о заседании Коллегии Министерства обороны РФ, на котором в открытом режиме обсуждалось выполнение указов Президента России и план деятельности военного ведомства до 2020 года.

В номере публикуется беседа с заместителем Министра обороны генералом армии Павлом Поповым. В интервью рассказывается о внедрении передовых научно-технических решений и технологий, достижениях в инновационной и конгрессно-выставочной сферах деятельности военного ведомства.

Заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков, отвечая на вопросы газеты, заостряет внимание на качественном функционировании системы материально-технического обеспечения Вооружённых Сил, её развитии, совершенствовании и расширении возможностей.

Статс-секретарь – заместитель Министра обороны Николай Панков в интервью газете информирует об особенностях системы военного образования, совершенствовании программ подготовки будущих офицеров, использовании в военных вузах передовых методик обучения и применении современных образовательных технологий.

Корреспондент «Красной звезды» интервьюирует командующего Северного флота вице-адмирала Николая Евменова, отмечающего возросший потенциал объединения в защиты национальных интересов страны в Арктике.

Кроме того, газета рассказывает об обстоятельствах получения ранений съёмочными группами телеканалов «Звезда» и НТВ, а также офицерами Международного противоминного центра ВС РФ в сирийском городе Дейр-эз-Зор.  

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Красная звезда , СМИ
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