07.11.2017 (21:34)
«Красная звезда» сообщает о заседании Коллегии Министерства обороны РФ
«Красная звезда» сообщает о заседании Коллегии Министерства обороны РФ, на котором в открытом режиме обсуждалось выполнение указов Президента России и план деятельности военного ведомства до 2020 года.
В номере публикуется беседа с заместителем Министра обороны генералом армии Павлом Поповым. В интервью рассказывается о внедрении передовых научно-технических решений и технологий, достижениях в инновационной и конгрессно-выставочной сферах деятельности военного ведомства.
Заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков, отвечая на вопросы газеты, заостряет внимание на качественном функционировании системы материально-технического обеспечения Вооружённых Сил, её развитии, совершенствовании и расширении возможностей.
Статс-секретарь – заместитель Министра обороны Николай Панков в интервью газете информирует об особенностях системы военного образования, совершенствовании программ подготовки будущих офицеров, использовании в военных вузах передовых методик обучения и применении современных образовательных технологий.
Корреспондент «Красной звезды» интервьюирует командующего Северного флота вице-адмирала Николая Евменова, отмечающего возросший потенциал объединения в защиты национальных интересов страны в Арктике.
Кроме того, газета рассказывает об обстоятельствах получения ранений съёмочными группами телеканалов «Звезда» и НТВ, а также офицерами Международного противоминного центра ВС РФ в сирийском городе Дейр-эз-Зор.