07.11.2017 (16:41)

Воспитанники Военно-патриотического центра «Школа юных летчиков» из Ижевска посетили Казанское СВУ

В рамках III Всероссийской информационно-агитационной акции «Есть такая профессия — Родину защищать!» Казанское суворовское военное училище (СВУ) посетили воспитанники Военно-патриотического центра «Школа юных летчиков» из Ижевска.

С огромным интересом школьники ознакомились с историей училища, осмотрели экспозицию музея, и хотя основная масса курсантов «Школы юных летчиков» — девочки, они с интересом рассматривали фотографии военного времени, ордена и медали, образцы формы одежды суворовцев. Самое яркое впечатление осталось у учащихся от осмотра зала Героев и размещенных в нем диорам с фрагментами боев.

Воспитанники смогли ознакомиться с бытом суворовского училища, осмотреть расположение и учебные классы.



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