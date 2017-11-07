07.11.2017 (20:31)

Более 80 юнармейцев приняли участие в торжественном марше на Красной площади

Колонна из более чем 80 московских юнармейцев приняла участие в торжественном марше по Красной площади в составе парадного расчета. Мероприятие было посвящено историческому параду 7 ноября 1941 года, когда войска, прошедшие по московской брусчатке, уходили прямо на фронт. Внуки и правнуки победителей почти память защитников Москвы торжественным маршем.

По Красной площади прошли военнослужащие московского гарнизона, курсанты военных училищ, кадеты, суворовцы и юнармейцы. В парадном расчёте маршировали юнармейцы из военно-патриотических объединений «Багратион», «Держава», «Юные Панфиловцы», «Бастион», «Технари», «Ориентир», «Миротворец», «Искра», «Защитник Отечества» и ГВПК «Трудовые резервы Москвы». Руководитель парадного расчёта юнармейцев — начальник штаба городского ВПК «Трудовые резервы Москвы» РО ВВПОД «Юнармия» Москвы Дмитрий Янутан.

Впервые юнармейцы прошли торжественным маршем в честь исторического шествия 7 ноября 1941 году в 2016 г. Кроме того, сводный парадный расчет из более чем 200 юнармейцев впервые принял участие в военном параде на Красной площади 9 мая 2017 года. Всего в парадах и торжественных шествия в честь Дня Победы прошло более 8 тыс. юнармейцев. А в марше «Бессмертного полка» приняли участие более 70 тыс. ребят.

«Одной из основных целей движения «Юнармия» является сохранение исторической памяти по отношению к нашим героическим предкам, в жестоком противостоянии отстоявшим Москву, — заявил начальник Главного штаба «Юнармии» олимпийский чемпион Дмитрий Труненков. — Это важная и почетная миссия — принять участие в шествии в честь исторического парада 7 ноября 1941 года. В этот день 76 лет назад наши деды и прадеды шли на фронт прямиком с Красной площади, чтобы защитить столицу от жестокого и коварного врага. Немногие из них дожили до Победы, но мы должны помнить их подвиг, их мужество и самопожертвование ради того, чтобы над нами — их потомками — было мирное небо. Уверен, ребятам этот день запомнится на всю жизнь».

Справочно:

Инициатива создания Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» принадлежит Министерству обороны Российской Федерации.

Основной задачей движения является воспитание у молодежи чувства патриотизма, уважения к истории и любви к своей стране.

На сегодняшний день во всех 85 субъектах России открыты региональные штабы «Юнармии» и уже более 170 тыс. юношей и девушек произнесли клятву юнармейца.

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