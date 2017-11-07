07.11.2017 (20:17)

В Москве начала работу российско-американская Комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести

Сегодня в Москве начала работу российско-американская Комиссия по делам военнопленных и пропавших без вести.

Руководители и эксперты групп Комиссии обсуждают вопросы установления судеб военнопленных и пропавших без вести в ходе Второй мировой войны, войны на Корейском полуострове (1950–1953 гг.), во Вьетнаме, холодной войны, локальных конфликтах и боевых действиях в Афганистане (1979–1989 гг.).

Также сегодня представители министерств обороны двух стран, Национального архива США, МИД России, а также других государственных структур, ветеранских и общественных организаций России и США посетили в качестве зрителей парад в честь 76-й годовщины военного парада 1941 года на Красной площади и музей войск противовоздушной обороны в городе Балашиха (Московская обл.).

Завтра, 8 ноября, в Главном управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны Российской Федерации состоится XXI пленарное заседание российско-американской Комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести, в ходе которого будут рассмотрены конкретные направления деятельности двух стран по установлению судеб военнопленных и пропавших без вести, а также подведены итоги работы за 2016 и 2017 годы, в том числе по реализации решений, принятых в ходе ХХ заседания, которое проходило в Вашингтоне в мае 2016 года.

Делегацию США возглавляет сопредседатель Комиссии — генерал ВВС США (в отставке) Роберт Фоглсонг, российскую — председатель Межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести, Герой Советского Союза, генерал-полковник запаса Валерий Востротин.

XXI пленарное заседание совместной российско-американской Комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести завершится 9 ноября работой на Федеральном военном мемориальном кладбище и в Парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот».



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