07.11.2017 (18:18)

В Военно-медицинской академии завершена реконструкция библиотеки

В Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова завершена реконструкция библиотеки. Читателям будут доступны научный абонемент и научный читальный зал. Кроме того, в электронном читальном зале можно воспользоваться электронным каталогом библиотеки, подписными цифровыми ресурсами и базами данных по медицине и смежным дисциплинам, получить консультацию библиографа, а также подобрать литературу по интересующей теме.

Напомним, что пользоваться библиотекой могут все учащиеся и сотрудники академии. Главное условие – наличие электронного читательского билета, который можно быстро оформить на абонементе.

Библиотека Военно-медицинской академии располагает значительным количеством редких и особо ценных книг, которых нет в других крупнейших российских книжных фондах. Работать с такой литературой будут иметь возможность все заинтересованные специалисты.

Историческое здание библиотеки было построено в 1870 году. Двери читального зала откроются для читателей уже завтра.

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