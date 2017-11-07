07.11.2017 (18:18)
В Военно-медицинской академии завершена реконструкция библиотеки
В Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова завершена реконструкция библиотеки. Читателям будут доступны научный абонемент и научный читальный зал. Кроме того, в электронном читальном зале можно воспользоваться электронным каталогом библиотеки, подписными цифровыми ресурсами и базами данных по медицине и смежным дисциплинам, получить консультацию библиографа, а также подобрать литературу по интересующей теме.
Напомним, что пользоваться библиотекой могут все учащиеся и сотрудники академии. Главное условие – наличие электронного читательского билета, который можно быстро оформить на абонементе.
Библиотека Военно-медицинской академии располагает значительным количеством редких и особо ценных книг, которых нет в других крупнейших российских книжных фондах. Работать с такой литературой будут иметь возможность все заинтересованные специалисты.
Историческое здание библиотеки было построено в 1870 году. Двери читального зала откроются для читателей уже завтра.