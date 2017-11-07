07.11.2017 (18:13)

Оборонлес высаживает дубовый лес в Приморье

Уссурийский филиал ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России принял участие в экологической акции «Поможем сохранить дубовые леса», организованной бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования «Станция юных натуралистов» Уссурийского городского округа.

Начальник лесозаготовительного отделения Уссурийского филиала Анастасия Саранчук рассказала ученикам о пользе создания дубовых насаждений и продемонстрировала презентацию с ботаническим описанием древесной породы.

В рамках акции воспитанники станции собрали желуди дуба монгольского общим весом 16 килограмм и передали в филиал для посева и дальнейшего получения посадочного материала с целью создания лесных культур на землях Минобороны.

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