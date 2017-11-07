07.11.2017 (18:03)

БДК «Иван Грен» в ходе заводских испытаний проведет артиллерийские стрельбы по воздушной цели

Экипаж большого десантного корабля (БДК) «Иван Грен» продолжает заводские ходовые испытания (ЗХИ) в морских полигонах Балтийского флота.

В настоящее время экипаж БДК выполняет комплекс артиллерийских стрельб по воздушной мишени.

Ранее БДК «Иван Грен» провел артиллерийские стрельбы по морской цели из 30-мм артиллерийской установки.

В ходе выхода в море также будут проверены комплексы связи, работа носового и кормового высадочных устройств.

БДК «Иван Грен» –– головной корабль проекта 11711, разработанного в ОАО «Невское проектно-конструкторское бюро». Он был заложен в декабре 2004 года, спущен на воду в мае 2012 года, швартовные испытания корабля начались в октябре 2015 года.

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