07.11.2017 (16:34)

Более 300 лет назад в Санкт-Петербурге была основана Адмиралтейская гошпиталь

Первое в России военно-морское лечебное учреждение было размещено на правом берегу Невы в помещении бывших казачьих казарм. К началу октября 1715 г. было закончено его оснащение, и госпиталь принял первых больных. Официальное его открытие состоялось 302 года назад - 7 ноября 1715 года.

Осенью 1835 г. казной был куплен участок и дом княгини Шаховской «противу второй морской казармы», у Калинкина моста на реке Фонтанке, и с 1 октября 1836 года туда был переведен Санкт-Петербургский Адмиралтейский госпиталь.

Это было первое в России военно-морское лечебное учреждение, а также надолго единственное в стране заведение по подготовке медицинских кадров для флота.

1-й Ленинградский военно-морской госпиталь имеет богатую историю. В нем работали основоположники отечественной клинической терапии Матвей Яковлевич Мудров и отечественной эпидемиологии Данила Саомойлович Самойлович, автор первого русского руководства по морской гигиене Андрей Гаврилович Бахерахт и другие.

Во время всех войн в госпиталь поступали с флотов и фронтов раненые и больные моряки. Им были обеспечены хороший уход и лечение. Героическая работа коллектива в годы Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда позволила возвратить в строй 86% раненых и 96% больных моряков. За образцовое выполнение боевых заданий командования 31 мая 1944 года госпиталь был награжден орденом Ленина.

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