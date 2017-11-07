07.11.2017 (14:50)

На базе Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского пройдет региональная олимпиада по теоретической механике

17 декабря на базе Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского пройдет региональная олимпиада по теоретической механике среди курсантов военных образовательных учреждений высшего образования, расположенных в г.Санкт-Петербурге.

Олимпиада пройдет в форме соревнования курсантов в творческом применении знаний и умений в области теоретической механики при выполнении конкурсных заданий, которые состоять из восьми задач по трем основным разделам теоретической механики – статики, кинематики и динамики. Уровень сложности конкурсных задач составляет от 3 до 10 баллов, на выполнение которых участникам олимпиады отводится не более 4 часов.

При этом в ходе выполнения заданий конкурсантам запрещено использовать любую учебно-методическую литературу, в том числе посвященную решению задач повышенной сложности, конспекты и любые средства мобильной связи. Правилами проведения олимпиады допускается использование только базовых учебников по теоретической механике.

В настоящее время в Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского завершается подготовка конкурсных заданий и учебно-материальной базы для проведения состязаний. Прием заявок от военно-учебных заведений г.Санкт-Петербурга, изъявивших желание принять участие в олимпиаде, завершится

1 декабря.

Количество и персональный состав членов жюри и апелляционной комиссии из числа руководителей команд и преподавателей кафедры-организатора соревнований, будут определены открытым голосованием на координационном совещании накануне проведения олимпиады. До руководителей команд будут доведены также порядок проведения соревнований и краткое содержание конкурсных заданий.

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