07.11.2017 (14:45)

В небе над Баренцевым морем экипажи палубных истребителей Су-33 Северного флота учились поражать воздушного противника

В рамках выполнения плановых мероприятий боевой подготовки в 2017 году с лётчиками корабельного истребительного авиаполка Северного флота было проведено учение по поражению средств воздушного нападения условного противника.

Учение прошло в небе над Баренцевым морем. Экипажи палубных истребителей Су-33 выполнили стрельбы ракетами «воздух-воздух» по специальным воздушным мишеням.

В учении было задействовано несколько звеньев из двух эскадрилий авиаполка. При этом все самолёты поднимались в воздух вооружённые и бомбами, и ракетами. Сначала лётчики отрабатывали бомбометание, а затем применяли авиационные средства поражения по воздушным целям.

В процессе выполнения боевых упражнений лётчики также отработали ведение воздушного боя в дуэльном варианте и сложный пилотаж.

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