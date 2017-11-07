Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

07.11.2017 (14:45)

В небе над Баренцевым морем экипажи палубных истребителей Су-33 Северного флота учились поражать воздушного противника

В рамках выполнения плановых мероприятий боевой подготовки в 2017 году с лётчиками корабельного истребительного авиаполка Северного флота было проведено учение по поражению средств воздушного нападения условного противника.

Учение прошло в небе над Баренцевым морем. Экипажи палубных истребителей Су-33 выполнили стрельбы ракетами «воздух-воздух» по специальным воздушным мишеням.

В учении было задействовано несколько звеньев из двух эскадрилий авиаполка. При этом все самолёты поднимались в воздух вооружённые и бомбами, и ракетами. Сначала лётчики отрабатывали бомбометание, а затем применяли авиационные средства поражения по воздушным целям.

В процессе выполнения боевых упражнений лётчики также отработали ведение воздушного боя в дуэльном варианте и сложный пилотаж.

Пресс-служба Северного флота
Метки:
Военно-Морской Флот , Северный флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false