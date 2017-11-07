07.11.2017 (14:40)

Войска ЗВО пополнили более 60% от запланированного числа военнослужащих по призыву

Сегодня все военные комиссариаты Западного военного округа (ЗВО) возобновили свою работу. В связи с празднованием Дня народного единства, военкоматы ЗВО, временно приостанавливали отправку призывников в войска. С 4 по 6 ноября все сборные пункты были закрыты.

С наступлением рабочих дней действия призывных комиссий субъектов округа продолжились. Призывники установленным порядком вызываются в военные комиссариаты для прохождения медицинских комиссий, психологического тестирования и оформления документов.

На сегодняшний день более 60% от запланированного числа призывников уже пополнили ряды военнослужащих. В целом текущая призывная компания проводится с учетом последних изменений действующего в этой сфере законодательства. Так, все призывники, направляемые для прохождения военной службы в Вооруженные Силы РФ, будут обеспечены персональными электронными картами, которые будут использоваться в различных автоматизированных системах военного назначения как при прохождении военной службы, так и после увольнения в запас.

Доставка новобранцев к местам службы осуществляется преимущественно железнодорожным транспортом и авиацией. На всем пути следования к местам службы военнослужащие обеспечены всеми видами довольствия по установленным нормам.

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