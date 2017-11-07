07.11.2017 (14:35)
Экипажи Су-34 ВВО провели первые ракетные стрельбы после прибытия в авиачасть
В Хабаровском крае на одном из специализированных авиационных полигонов Восточного военного округа экипажи новейших истребителей-бомбардировщиков Су-34, поступивших на вооружение смешанного авиационного соединения округа в конце прошлого месяца, выполнили первые боевые стрельбы.
В ходе выполнения полетов летчики совершили более 10 самолетовылетов, в том числе в ночное время.
При выполнении боевых стрельб экипажи обнаружили и уничтожили наземные цели ракетами класса «воздух-поверхность».
Напомним, в конце прошлого месяца летчики смешанного авиационного соединения округа передислоцировали очередную партию новых современных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 с завода-изготовителя в Новосибирске.
Экипажи совершили перелет дальностью более четырех тысяч километров, осуществив промежуточную посадку на военном аэродроме в Забайкальском крае.