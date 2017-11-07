07.11.2017 (14:25)

В Кызыле состоялись торжества по случаю годовщины со дня образования горного мотострелкового соединения ЦВО

В Кызыле состоялись торжественные мероприятия, посвященные второй годовщине со дня образования горного мотострелкового соединения Центрального военного округа, дислоцированного в Республике Тыва.

В ходе торжественного митинга перед личным составом выступили представители командования части, местных органов власти, участники общественных организаций. Глава Тувы Шолбан Кара-оол поздравил военнослужащих и гражданский персонал от имени жителей и правительства республики, пожелав новых успехов в служении Отечеству, крепкого здоровья, тепла и поддержки близких, счастья, мира и благополучия родным.

Также состоялась церемония награждения наиболее отличившихся военнослужащих. В завершение разведчики устроили для гостей показательные выступления.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице