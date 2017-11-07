07.11.2017 (14:20)

На Северном флоте создан взвод исторической бронетехники

Легендарный средний танк Т-34, тяжёлый танк ИС-3 и противотанковая самоходная установка Су-100 вошли в исторический взвод бронетехники времён Великой Отечественной войны, созданный на Северном флоте в соответствии с приказом командующего флотом вице-адмирала Николая Евменова.

«Тридцатьчетвёрка» была получена из Москвы для участия в военном параде, посвящённом Дню Победы в городе-герое Мурманске в 2017 году. Остальную технику восстановили до ходового состояния специалисты отдельного ремонтно-восстановительного батальона.

ИС-3, Т-34, поднятый с затонувшего транспорта «Томас Дональдсон» и полностью восстановленный «Шерман» уже принимали участие в военном параде, посвящённом Дню ВМФ на Приморской площади главной базы Северного флота – Североморске – и в исторической реконструкции боя времён Великой Отечественной войны в период проведения военно-технического форума «Армия-2017» на Северном флоте.

Последним в строй исторической бронетехники вступил «истребитель танков» – СУ-100, ремонт которого был завершён в начале осени.

Все бронемашины закреплены за штатными специалистами ремонтно-восстановительного батальона – военнослужащими по контракту, а «Шерман» передан Военно-морскому музею Краснознамённого Северного флота и выставлен в его филиале – музее ВВС флота в гарнизоне Сафоново.

Создание взвода исторической бронетехники времён Великой Отечественной войны на Северном флоте позволит на качественно новом уровне проводить мероприятия военно-патриотической направленности и привлечь интерес молодёжи к военной истории России.

Исторический взвод будет принимать участие в военных парадах, исторических реконструкциях и выставках, посвящённых Дням воинской славы России, а также в ряде государственных праздников по решению командующего флотом вице-адмирала Николая Евменова.

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