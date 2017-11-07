07.11.2017 (14:02)

Российские военнослужащие проинспектируют военной объект в Финляндии

В соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует посещение по оценке военного объекта вооруженных сил Финляндии. Об этом сообщил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Посещение по оценке будет проводиться 8 ноября.

Такие посещения по оценке проводятся с целью проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники.

В ходе посещения по оценке инспекторы посетят военный объект Финляндии в месте его обычного расположения мирного времени, на брифинге будет получена информация от командования относительно личного состава, а также основных систем вооружения и техники.

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