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07.11.2017 (13:56)

В Курганской области завершился учебно-полевой сбор с командирами отрядов регионального отделения движения «Юнармия»

В Щучанском гарнизоне на базе соединения реактивной артиллерии Центрального военного округа завершился сбор с командирами отрядов Курганского регионального отделения Всероссийского движения «Юнармия».

В подготовке и проведении мероприятия приняли участие представители Челябинского регионального отделения во главе с Алексеем Зязевым, который провел соревнования по спортивно-тактической игре «Лазертаг».

Насыщенная программа сбора включала знакомство с условиями солдатского быта, изучение основ военной службы. Офицеры и сержанты, обеспечивавшие выполнение учебной программы, на высоком уровне организовали занятия, неформально относились к своей педагогической нагрузке.

От Совета шефов воинских частей и Фонда патриотического воспитания и военно-шефской деятельности участников и организаторов сбора поздравил председатель Совета, член Общественной палаты Челябинской области Игорь Михайлов. Он передал каждому участнику историю боевого пути подшефного артиллерийского соединения, а особо отличившимся — вымпел с символикой дважды орденоносной бригады. За высокий уровень организации сбора и результативное межрегиональное сотрудничество Алексей Зязев вручил от имени Фонда златоустовские ножи с символикой Юнармии руководителю Курганского регионального отделения подполковнику Сергею Палееву и заместителю командира соединения подполковнику Алексею Быстрику.

В ходе рабочей встречи курганцев, челябинцев и командования соединения был отмечен высокий уровень взаимодействия с частями Центрального военного округа, принято решение о разработке плана межрегионального сотрудничества патриотических объединений на базе Щучанского гарнизона.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Юнармия
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