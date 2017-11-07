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07.11.2017 (13:49)

Более 30 тысяч мишеней будет подготовлено на полигонах ВВО к зимнему учебному периоду 2018 года

На всех полигонах и учебно-тренировочных комплексах Восточного военного округа начался комплекс мероприятий по подготовке к боевой учебе специальной техники и учебно-материальной базы. Для практических стрельб на полигонах округа будет подготовлено более 30 тысяч мишеней – как статических (командные пункты), так и динамических (имитирующих тяжелую технику, артиллерийские орудия, групповые и одиночные цели, а также живую силу).

Следует отметить, что большинство мишенных полей на территории ВВО обеспечены новыми радиоуправляемыми мишенями. В минувшем году учебно-материальную базу войск округа пополнили более 400 единиц полигонного оборудования, в том числе свыше 250 единиц мишеней с новым принципом управления по радиосигналу.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Сухопутные войска , Восточный военный округ
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