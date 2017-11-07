Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

07.11.2017 (13:43)

Корабли Черноморского флота отрабатывают постановку минных заграждений и противоминные действия

На Черноморском флоте проходит плановое учение соединения кораблей охраны водного района Новороссийской военно-морской базы.

В ходе учения малые противолодочные корабли «Ейск» и «Поворино» в полигоне боевой подготовки выполнил постановку учебных мин, а экипажи морских тральщиков «Валентин Пикуль» и «Вице-адмирал Захарьин» и в рамках отработки противоминных действий осуществили поиск и выборку морских мин с использованием глубоководных контактных тралов.

В завершение мероприятия боевой подготовки экипажи кораблей провели тренировки по организации противовоздушной обороны разнородной тактической группы кораблей на переходе морем, выполнили артиллерийские стрельбы по мишени, имитирующей плавающую мину.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Военно-Морской Флот , Черноморский флот , Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false