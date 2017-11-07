07.11.2017 (13:38)
Ми-8АМШТ «Терминаторы» армейской авиации ВВО уничтожили склады с вооружением условного противника в Приморье
Летчики авиационной части армейской авиации Восточного военного округа (ВВО) в Приморье выполнили боевые пуски ракет на одном из специализированных авиационных полигонов.
В ходе проведения учебно-тренировочных полетов экипажи вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» отработали задачи по полетам в заданный район, проведению воздушной разведки и аэронавигации.
После обнаружения наземных объектов условного противника, имитирующих командный пункт и склады с вооружением, экипажи выполнили боевые стрельбы с применением неуправляемых авиационных ракет и пушек, входящих в состав вооружения боевых машин, успешно поразив все цели.
Кроме того, экипажи вертолетов выполнили маневры по уходу от средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы условного противника, отработав полеты с огибанием рельефа местности.