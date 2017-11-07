07.11.2017 (13:34)
Корветы Балтийского флота совершили первый деловой заход на Кипр
Корветы Балтийского флота «Бойкий» и «Сообразительный», выполняющие задачи дальнего похода, совершили деловой заход в кипрский порт Лимасол.
В течение нескольких дней экипажи кораблей пополнят до установленных норм запасы топлива, воды и продовольствия. Также моряки смогут сойти на берег для отдыха и ознакомления с местными достопримечательностями.
Заход в Лимасол стал первым с начала дальнего похода кораблей Балтийского флота. За время морского перехода из Балтийского в Средиземное море моряки преодолели более семи тысяч морских миль.
Отряд кораблей покинул Военную гавань г. Балтийска 14 октября и вышел в дальний поход в рамках регулярного военно-морского присутствия в Мировом океане.
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