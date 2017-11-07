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07.11.2017 (13:13)

Более 5 тысяч тренировок со связистами ЗВО проведено в 2017 учебном году

В 2017 учебном году со связистами Западного военного округа (ЗВО) проведено более 5 тысяч тренировок различного уровня в рамках локальных и комплексных мероприятий.

Тренировки проходили с целью поддержания системы связи ЗВО в состоянии постоянной боевой готовности. Особое внимание уделялось вопросам резервирования альтернативных каналов связи в случае блокировки основного техническими средствами условного противника.

Кроме того, связисты отрабатывали совместные задачи с подразделениями связи взаимодействующих силовых ведомств и органов власти при решении кризисных ситуаций на территории округа. В практических действиях применялись современные цифровые радиорелейные станции, мобильные комплексы видеоконференцсвязи и новые радиостанции средней мощности и спутниковой связи

Интенсивность проведения тренировок позволила обеспечить постоянную готовность подразделений связи к выполнению задач по предназначению и сократить время установления связи на 10%.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Сухопутные войска , Западный военный округ
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