07.11.2017 (13:00)

План комплектования военнослужащими по контракту подразделений российской военной базы в Абхазии перевыполнен в два раза

План комплектования подразделений российской военной базы (соединение) Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии военнослужащими по контракту перевыполнен в 2 раза.

Всего в 2017 году было запланировано набрать для службы по контракту около 150 человек. На сегодняшний день число молодых контрактников уже составляет более 300 военнослужащих.

Желающие служить по контракту в соединении, из числа служащих призывников или отслуживших граждан, проходят тщательную пятиступенчатую систему отбора. Основными условиями рассматриваются наличие среднего или высшего образования, годность к военной службе по медицинским показателям, способность выполнить нормативы по физической подготовке на оценку не ниже «хорошо», возрастная категория (в зависимости от должности — 18-30 лет), а также положительные результаты социально-психологического тестирования.

Предпочтение при отборе кандидатов отдается тем, кто имеет военно-учетную специальность и способен по медицинским показаниям выполнять задачи в Абхазии – в условиях жары и повышенной влажности субтропиков.

Основными причинами большого количества желающих стать контрактниками в соединении является активное взаимодействие руководства военной базы с пунктами отбора граждан на военную службу по контракту, сокращение формальных процедур при зачислении, а также привлекательность военной службы за счет повышенного денежного довольствия.

Размер денежного довольствия зависит от уровня физической подготовленности военнослужащего. При сдаче нормативов по физической подготовке на квалификационный уровень, надбавка к основному денежному довольствию составляет от 15 до 100% от оклада по воинской должности.

На весь период военной службы в соединении военнослужащие-контрактники обеспечиваются оборудованными служебными квартирами или комнатами в общежитиях. Также после трех лет службы они могут приобрести квартиру в собственность в любом регионе России по программе военной ипотеки. Причем выплаты в рамках ипотечных обязательств будет производить Министерство обороны.

Всего в подразделениях военной базы насчитывается более 2 тыс. военнослужащих контрактной службы. С периодическим приемом новых контрактников общая численность личного состава соединения не меняется.

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