07.11.2017 (12:54)

В Волгограде проводятся трехдневный учебно-методический сбор с представителями военного и флотского духовенства ЮВО

Впервые в Волгограде, на базе отдельного железнодорожного батальона Южного военного округа (ЮВО), проводятся трехдневный учебно-методический сбор с представителями военного и флотского духовенства ЮВО.

С приветственным словом выступили митрополит Волгоградский и Камышинский Герман, представитель администрации Волгоградской области, председатель Духовного управления мусульман Волгоградской области ЦДУМ России.

К участию в мероприятии привлекаются помощники командиров воинских частей и соединений по работе с верующими военнослужащими общевойсковых армий ЮВО, Черноморского флота, Каспийской флотилии, 4-й армии ВВС и ПВО.

В ходе сбора проводятся занятия по организации крещения военнослужащих в полевых условиях, совершению божественной литургии, молебнов во время религиозных праздников и памятных дат.

По завершении программы участники мероприятия посетят Серафимовичский Свято-Преображенский Усть-Медведицкий женский монастырь, Храм Всех Святых на Мамаевом кургане, мемориальный комплекс «Музей-панорама Сталинградской битвы».

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