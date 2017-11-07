07.11.2017 (13:20)

Сегодня Вооружённые Силы России способны решать задачи любой сложности, в том числе далеко за пределами страны

Сегодня в Москве под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу состоялось заседание Коллегии Минобороны России, на котором была проанализирована деятель­ность органов военного управления по выполнению майских указов Президента России 2012 года и мероприятий Плана деятельности Министерства обороны до 2020 года.

В заседании Коллегии приняли участие руководящий состав Вооружённых Сил, представители органов государственной власти и общественных организаций.

Обозначая повестку дня заседания, Министр обороны напомнил, что Президентом Российской Федерации в майских указах 2012 поставлен ряд важных задач по строительству и развитию Вооружённых Сил на долгосрочную перспективу.

«Согласно этим документам к 2020 году Российская Армия должна выйти на новый качественный уровень, позволяющий гарантированно обеспечить военную безопасность государства», –– подчеркнул Сергей Шойгу и пояснил, что для выполнения целевых установок Верхов­ного Главнокомандующего был разработан План деятельности Министерства обороны до 2020 года.

Это позволило синхронизировать поставки в войска новейшего вооружения и техники со строительством инфраструктуры для их эксплуатации, подготовкой специалистов, созданием необходимой учебно-материальной базы и фонда служебного жилья.

В результате, как проинформировал Министр обороны, уровень оснащенности войск современным оружием по сравнению с 2012 годом удалось повысить почти в 4 раза. На сегодняшний день он составляет 58,9%.

Глава военного ведомства отметил, что новое вооружение показало высокую эффективность и надёжность в ходе боевых действий в Сирии.

В первую очередь это относится к авиационной технике и высокоточному оружию большой дальности.

«Набранные темпы позволят Министерству обороны гарантированно выполнить задачу по выходу к 2020 году на 70-процентный уровень оснащенности войск современными образцами вооружения и техники», –– констатировал Министр обороны.

Сергей Шойгу отметил, что «с учётом объёмов и темпов переоснащения армии и флота пересмотрены подходы к системе военного образования».

Сеть высших военно-учебных заведений приведена в соответствие с параметрами кадрового заказа. Все вузы переподчинены главнокомандующим видами и командующим родами войск. Ряд из них восстановлен в качестве самостоятельных образовательных организаций. Продолжается развитие военных академий.

Отдельно остановился глава военного ведомства на развитии военной инфраструктуры.

«Жёсткая система контроля за реализацией Плана деятельности до 2020 года позволила улучшить ситуацию с незавершённым строительством и практически ликвидировать имевшиеся к 2012 году массовые отставания по созданию военной инфраструктуры», –– подчеркнул Министр обороны и привел в доказательство своего утверждения конкретные и красноречивые факты.

Сегодня темпы строительства в 12 раз выше, чем в 2009–2011 годах. Ежегодно вводится в эксплуатацию в среднем 3000 зданий и сооружений, общая площадь которых превышает 2 миллиона квадратных метров.

Особое внимание Министерство обороны уделяет комплексному развитию арктических территорий.

До конца года будут сданы ещё два комплексных объекта, размещённых в ключевых точках исключительной экономической зоны Российской Федерации –– на архипелаге Земля Франца-Иосифа и Новосибирских островах.

Это позволит осуществлять контроль над Северным морским путём, обеспечивать безопасность экономической деятельности России в Арктическом регионе, а также при необходимости оперативно наращивать группировки войск на данном стратегическом направлении.

Проведены работы по экологической очистке Арктики. За три года вывезено более 10 тысяч тонн металлолома.

Что касается такой важнейшей задачи, поставленной Верховным Главнокомандующим, как жилищное обеспечение военнослужащих, то они, подчеркнул глава военного ведомства, выполнены.

Министерство обороны перешло на плановое предоставление постоянного жилья и сформировало фонд служебных жилых помещений.

Увеличены выплаты за поднаём жилья до среднего по стране показателя аренды одного квадратного метра. Введена жилищная субсидия.

Большой прогресс достигнут в повышении уровня денежного довольствия военнослужащих. Сегодня, отметил Сергей Шойгу, он соответствует уровню оплаты труда работников организаций ведущих отраслей экономики.

Давая общую оценку состоянию Вооруженных Сил, то, как заявил Министр обороны, «за пять лет боевая мощь армии и флота значительно возросла».

За прошедшие пять лет проведена масштабная работа по наращиванию боевой мощи Вооружённых Сил, переоснащению их современными образцами вооружения и техники, повышению уровня подготовки войск и социальной защищённости военнослужащих.

Отмечается устойчивый и качественный рост основных показателей обороноспособности государства.

Глава военного ведомства также подчеркнул, что комплекс взаимосвязанных мероприятий по строительству и развитию Вооружённых Сил, повышение качества и масштабов мероприятий оперативной и боевой подготовки, успех операции в Сирии значительно повысили и престиж военной службы в обществе.

По данным независимых социологических исследований, сегодня 64% россиян считают, что служба в армии является хорошей школой жизни для молодых людей.

С 2012 года в российском обществе наблюдается поступательный рост одобрения деятельности Вооруженных Сил. В то же время отрицательные оценки снизились в 4,5 раза – с 31 до 7 процентов.

Министр обороны отметил, что деятельность Армии России в настоящее время одобряет 92% населения страны. Это является максимальным показателем за всю историю социологических измерений.

«Столь высокое доверие россиян нас ко многому обязывает», –– сказал Сергей Шойгу.

Подчеркнув, что «сегодня российские Вооружённые Силы по праву занимают одну из лидирующих позиций в мире, способны решать задачи любой сложности, в том числе далеко за пределами страны», Министр обороны предостерег, что на достигнутом останавливаться нельзя.

Глава военного ведомства обозначил главные приоритетные задачи, которые необходимо решить до 2020 года.

Повысить боевые возможности группировок войск на стратегических направлениях в соответствии с утверждёнными планами.

Сохранить набранные темпы перевооружения армии и флота.

Обеспечить эффективный контроль за расходованием средств, выделяемых в рамках гособоронзаказа.

Укрепить боевой потенциал стратегических ядерных сил, продолжить совершенствование системы всестороннего обеспечения и боевого управления.

Вывести стратегические неядерные силы на уровень, позволяющий нейтрализовать военные угрозы России и гарантированно защитить национальные интересы страны.

Сбалансированно развивать виды и рода войск Вооружённых Сил, при этом уделяя особое внимание оснащению армии и флота высокоточным оружием и средствами борьбы с ним, современными системами связи, разведки, управления и радиоэлектронной борьбы.

Необходимо продолжать совершенствовать подготовку войск, внедрять в боевую учебу высоко­технологичное тренажёрное оборудование, а также современные формы и методы обучения с учётом полученного в Сирии опыта.

В ходе запланированных на следующий год маневров «Восток-2018» отработать вопросы защиты национальных интересов на Дальнем Востоке.

Укомплектованность войск военнослужащими по контракту довести до установленного показателя в 499,2 тыс. человек.

В 2018 году завершить передачу для заселения всех строящихся в интересах Минобороны жилых домов в Москве.

Ставя задачи, Министр обороны особое внимание при этом уделил необходимости строгого соблюдения лимитов выделенных бюджетных ассигнований при выполнении намеченных планов.

Подробно об итогах строительства, развития и обеспечения Вооружённых Сил доложили начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов и первый заместитель Министра обороны Руслан Цаликов.

Тезисы выступления Министра обороны генерала армии Сергея Шойгу

Тезисы доклада начальника Генерального штаба Вооружённых Сил генерала армии Валерия Герасимова

Тезисы доклада первого заместителя Министра обороны Руслана Цаликова



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