07.11.2017 (12:37)

Саперы ЮВО приступили к сплошной очистке полигонов в Абхазии от неразорвавшихся боеприпасов

Специалисты инженерно-саперного подразделения российской военной базы в Абхазии в рамках подготовки полигонов к новому учебному году приступили к их сплошной очистке от неразорвавшихся боеприпасов.

Саперам соединения предстоит очистить от взрывоопасных предметов (ВОП) около 12 га труднодоступной горно-лесистой и прибрежной местности учебных полигонов Нагвалоу, Гудаута и Цабал.

Поиск ВОП, оставшихся на полигонах после выполненных за летний период боевых и контрольных стрельб, военные инженеры осуществляют с применением современных средств обнаружения и защиты, в т.ч. защитные костюмы сапера ОВР «Сокол», искатели неконтактные взрывных устройств ИНВУ «Коршун» и селективные переносные индукционные металлоискатели ИМПС.

Обнаруженные ВОП саперы военной базы будут уничтожать на месте методом подрыва накладным тротиловым зарядом. Все работы проводятся в соответствии с установленными стандартами разминирования и строгим соблюдением требований безопасности.

Также в рамках подготовки полигонов военнослужащим соединения предстоит модернизировать и усовершенствовать их учебно-материальную базу, в том числе подготовить более 5 тыс. мишеней различного типа и размера, имитирующих живую силу, авиацию и бронетехнику условного противника. Военными экологами будут проведены проверки и обследование всех учебных местностей.

Всего в работе на полигонах принимают участие около 300 военнослужащих базы, задействовано до 50 единиц специальной военной техники – быстроходные траншейные машины БТМ-3, подъемные краны, экскаваторы и самосвалы.

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