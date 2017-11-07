07.11.2017 (11:44)

Мотострелки ЮВО в Дагестане приступили к переводу ВВТ на зимний режим эксплуатации

В мотострелковом соединении 58-й армии Южного военного округа (ЮВО) в Дагестане начались плановые работы по переводу вооружения и военной техники (ВВТ) на зимний режим эксплуатации.

Всего силами экипажей и водителей машин к новому учебному периоду будет подготовлено около 900 единиц ВВТ, в том числе танки Т-90А, боевые машины пехоты БМП-2 и БМП-3, самоходные гаубицы «Акация», реактивные системы залпового огня «Град-М».

При этом будет использовано более 7 тонн моторных и трансмиссионных масел и около 1,5 тонн пластичных смазок, на каждой единице ВВТ выполнят до 50 технических операций.

По результатам тщательной проверки, которую проведет комиссия, специально созданная из числа командного состава бригады, обслуженная техника получит допуск к эксплуатации в новом учебном периоде.

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