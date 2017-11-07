07.11.2017 (11:31)

Интенсивность боевой подготовки артиллеристов ЮВО в Чечне в 2017 учебном году возросла на 10%

Интенсивность боевой подготовки артиллерийских подразделений мотострелковой дивизии 58-й армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Чечне, в 2017 учебном году возросла в среднем на 10% по сравнению с предыдущим годом.

В условиях горно-лесистой местности с артиллеристами проведено более 40 учений с боевой стрельбой, выполнено свыше 1,5 тыс. огневых задач и около 50 тренировок по управлению огнем артиллерии с применением 152-мм самоходных гаубиц «Акация», реактивных систем залпового огня «Град-М», противотанковых управляемых ракетных комплексов «Штурм-С», минометов «Сани», «Поднос» и другого артиллерийского вооружения.

В полевых условиях и в тактических классах артиллеристы осваивали новые приемы и способы решения поставленных задач по поддержке мотострелков и танкистов во взаимодействии с авиацией на полигонах Серноводский в Ставропольском крае, а также Альпийский, Гвардейский и Калиновский в Чеченской Республике, при этом не менее 50% занятий проводилось в ночное время.

В 2017 учебном году во время занятий израсходовано более 3 тыс. различных боеприпасов, в том числе свыше 2 тыс. осколочно-фугасных и реактивных снарядов и более 1 тыс. осколочно-фугасных мин.

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