07.11.2017 (11:25)
Специалисты РЭБ в Ставропольском крае подавили радиосеть условного противника с помощью уникального комплекса «Борисоглебск-2»
В ходе плановых занятий военнослужащие подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Ставропольском крае, отработали вопросы подавления радиосетей связи условного противника с использованием новейшего комплекса РЭБ «Борисоглебск-2».
Специалисты в кратчайшие сроки развернули станции радиопомех, провели сбор и анализ разведывательной информации на основе приема электромагнитного излучения и путем постановки радиопомех нарушили систему связи условного противника.
Постановка радиопомех также позволила снизить эффективность ведения разведки, наведения высокоточного ракетного оружия условного противника, а также обеспечить защиту своих войск.
Комплекс «Борисоглебск-2» по сравнению с предшественниками имеет расширенный частотный диапазон средств радиоразведки и радиоэлектронного подавления, увеличенную скорость сканирования частотного диапазона, более высокую точность место определения источника радиоизлучения, повышенную пропускную способность средств подавления.