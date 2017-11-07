07.11.2017 (11:25)

Специалисты РЭБ в Ставропольском крае подавили радиосеть условного противника с помощью уникального комплекса «Борисоглебск-2»

В ходе плановых занятий военнослужащие подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Ставропольском крае, отработали вопросы подавления радиосетей связи условного противника с использованием новейшего комплекса РЭБ «Борисоглебск-2».

Специалисты в кратчайшие сроки развернули станции радиопомех, провели сбор и анализ разведывательной информации на основе приема электромагнитного излучения и путем постановки радиопомех нарушили систему связи условного противника.

Постановка радиопомех также позволила снизить эффективность ведения разведки, наведения высокоточного ракетного оружия условного противника, а также обеспечить защиту своих войск.

Комплекс «Борисоглебск-2» по сравнению с предшественниками имеет расширенный частотный диапазон средств радиоразведки и радиоэлектронного подавления, увеличенную скорость сканирования частотного диапазона, более высокую точность место определения источника радиоизлучения, повышенную пропускную способность средств подавления.

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