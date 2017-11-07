07.11.2017 (10:48)

В Москве прошел отборочный тур второго этапа фестиваля «Катюша-2017»

Сегодня в Москве в клубе 154-го отдельного комендантского Преображенского полка прошел отборочный тур второго этапа фестиваля «Катюша-2017».

Конкурсное состязание проводится по следующим номинациям: «Лучший вокально-инструментальный ансамбль»; «Лучший вокальный ансамбль»; «Лучшее исполнение песен профессиональных авторов»; «Авторская песня»; «Звезда России» (результаты интернет-голосования по исполнению популярными артистами песен военно-патриотической направленности); «Виват, Победа!» (лучшее исполнение армейских песен и песен, посвященных победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.).

Состав участников второго этапа представляет многие регионы Российской Федерации, такие как Барнаул, Брянск, Воронеж, Комсомольска-на-Амуре, Краснодар, Москву, Омск, Рязань, Самару, Санкт-Петербург, Севастополь, Смоленск, Сызрань, Тверь, Пензу, Пермь, Хабаровск, Челябинск, Республику Крым, Алтайский, Приморский края, Амурской, Архангельской, Астраханской, Вологодской, Иркутской, Курской, Московской, Мурманской, Ростовской, Саратовской областей. Всего – 31 регион.

Среди исполнителей и творческих коллективов немало известных имен. Так, в номинации «Лучший вокально-инструментальный ансамбль» выступили вокально-хореографический ансамбли «Пензенские оружейники» из Пензы и вокальный ансамбль «Морская душа» из Северодвинска Архангельской области, которые являются лауреатами недавно завершившегося IV Всероссийского фестиваля военно-патриотической песни «Крымская волна – 2017».

В номинации «Авторская песня» можно познакомиться с творчеством известного рязанского музыканта, певца, композитора, поэта Александра Ерохина и певицы и композитора, лауреата всероссийских конкурсов москвички Анастасии Лето.

В номинации «Лучший вокальный ансамбль» своими песнями нас порадуют обладатель гран-при прошлогоднего фестиваля «Катюша» вокальный ансамбль 60-й отдельной Краснознаменной мотострелковой бригады из Приморского края и лауреат фестиваля армейской песни «За веру! За Отчизну! За любовь!» вокальный ансамбль «Золотые эполеты» Севастополя.

Конкурсная борьба обещает быть острой, напряженной и очень интересной.



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