07.11.2017 (10:34)

Артиллеристы отдельного соединения ВДВ проведут первые огневые тренировки во время полевого выхода в Волгоградской области

В начале ноября артиллерийские подразделения Камышинского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) в ходе полевого выхода проведут первые огневые тренировки.

Мероприятие боевой подготовки ВДВ носит плановый характер и будет проводиться на одном из полигонов в Волгоградской области.

В ходе огневых тренировок артиллерийские расчеты отработают нормативы при выходе на позиции после совершения марша, развертывания артиллерийских систем, выполнят практическую маскировку орудий и самоходных установок.

На занятиях командиры артиллерийских расчетов и батарей при выполнении практических задач будут получать оперативные сведения от артиллерийских корректировщиков, разведки и с ПЛА для управления огнем артиллерийских подразделений.

Практическая стрельба самоходных артиллерийских орудий «Нона» и гаубиц Д-30 будет вестись как с открытых, так и с закрытых огневых позиций.

Справочно:

Самоходные артиллерийские орудия 2С9 «Нона» на базе БМД стали поступать на вооружение Камышинского десантно-штурмового соединения с 2014 года.

Гаубицы Д-30 калибра 122 мм, находящиеся на вооружении отдельного соединения ВДВ, являются одной из универсальных артиллерийских систем Вооруженных Сил России.

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