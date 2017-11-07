07.11.2017 (08:40)

В артиллерийской бригаде ЦВО в Курганской области прошла церемония напутствия военнослужащих, выслуживших установленные сроки по призыву

В Пражском Краснознаменном ордена Суворова второй степени реактивном артиллерийском соединении Центрального военного округа (ЦВО) состоялась церемония напутствия военнослужащих срочной службы, увольняющихся в запас.

Командир соединения полковник Олег Серкез поблагодарил солдат и сержантов за достойную службу, отметил лучших грамотами и благодарностями. Перед строем были вручены фотографии у Боевого знамени части. Воинов благословил настоятель Троицкого храма поселка Мишкино протоиерей Алексей Фасола.

В чествовании артиллеристов приняла участие делегация Совета шефов воинских частей и Фонда патриотического воспитания и военно-шефской деятельности во главе с Игорем Михайловым. Шефы вручили ряду лучших солдат грамоты за подписью Героя России Сергея Зяблова и депутата Государственной Думы РФ Дмитрия Вяткина, а также ценные подарки.

Каждый солдат получил памятный вымпел с символикой соединения и листовку с краткой историей родной бригады.

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