Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

07.11.2017 (08:40)

В артиллерийской бригаде ЦВО в Курганской области прошла церемония напутствия военнослужащих, выслуживших установленные сроки по призыву

В Пражском Краснознаменном ордена Суворова второй степени реактивном артиллерийском соединении Центрального военного округа (ЦВО) состоялась церемония напутствия военнослужащих срочной службы, увольняющихся в запас.

Командир соединения полковник Олег Серкез поблагодарил солдат и сержантов за достойную службу, отметил лучших грамотами и благодарностями. Перед строем были вручены фотографии у Боевого знамени части. Воинов благословил настоятель Троицкого храма поселка Мишкино протоиерей Алексей Фасола.

В чествовании артиллеристов приняла участие делегация Совета шефов воинских частей и Фонда патриотического воспитания и военно-шефской деятельности во главе с Игорем Михайловым. Шефы вручили ряду лучших солдат грамоты за подписью Героя России Сергея Зяблова и депутата Государственной Думы РФ Дмитрия Вяткина, а также ценные подарки.

Каждый солдат получил памятный вымпел с символикой соединения и листовку с краткой историей родной бригады.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false