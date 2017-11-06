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06.11.2017 (23:53)

Военная полиция провела месячник соблюдения правил ношения военной формы одежды военнослужащими

В октябре, в преддверии перехода на зимнюю форму одежды, военная полиция провела месячник соблюдения правил ношения военной формы одежды военнослужащими в Вооруженных Силах РФ.

При проведении осмотров внешнего вида военнослужащих проверено наличие и состояние имеющихся предметов зимней военной формы (форменной одежды) и ее видов (парадная, повседневная и полевая), а также проверка наличия и состояния постовой, специальной и спортивной одежды и обуви.

Военными комендантами гарнизонов совместно с рабочими (комплексными) группами воинских частей были организованы занятия в воинских частях территориальных и местных гарнизонах по истории развития военной формы одежды, а также правилами ухода за ней.

Всего с участием военной полиции состоялось более 750 осмотров внешнего вида военнослужащих в воинских частях и организациях Вооруженных Сил РФ.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Месячник
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