07.11.2017 (00:06)

Российские военнослужащие оценят масштабы военной деятельности в Эстонии

С 7 по 10 ноября в рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует провести инспекцию указанного района на территории Эстонии. Об этом сообщил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Инспекция проводится в целях определения масштабов военной деятельности, осуществляемой в пределах указанного района, или отсутствия военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению. Площадь такого района будет охватывать около 18 тысяч квадратных километров.

В ходе данного мероприятия российские инспекторы посетят полигоны, а также получат брифинги от командования формирований и воинских частей Эстонии.

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