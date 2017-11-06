06.11.2017 (23:51)

Российские инспекторы посетят полигоны в Литве и получат информацию о проводимой там военной деятельности

В период с 7 по 10 ноября 2017 г. в рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская труппа инспекторов планирует провести инспекцию указанного района на территории Литвы. Об этом сообщил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Инспекция проводится в целях определения масштабов военной деятельности, осуществляемой в пределах указанного района или отсутствия военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению. Площадь такого района будет охватывать около 18 тысяч квадратных километров.

В ходе данного мероприятия инспекторы посетят полигоны, а также получат брифинги от командования, содержащие информацию о проводимой военной деятельности.

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