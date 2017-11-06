Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

06.11.2017 (23:51)

Российские инспекторы посетят полигоны в Литве и получат информацию о проводимой там военной деятельности

В период с 7 по 10 ноября 2017 г. в рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская труппа инспекторов планирует провести инспекцию указанного района на территории Литвы. Об этом сообщил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Инспекция проводится в целях определения масштабов военной деятельности, осуществляемой в пределах указанного района или отсутствия военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению. Площадь такого района будет охватывать около 18 тысяч квадратных километров.

В ходе данного мероприятия инспекторы посетят полигоны, а также получат брифинги от командования, содержащие информацию о проводимой военной деятельности.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Международная деятельность
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false