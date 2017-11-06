06.11.2017 (23:55)
Представители Минобороны РФ проведут инспекцию района на территории Латвии
С 7 по 10 ноября в рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует провести инспекцию указанного района на территории Латвии. Об этом сообщил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
Инспекция проводится в целях определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района уведомляемой военной деятельности или подтверждения отсутствия военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению. Площадь такого района будет охватывать около 14 тысяч квадратных километров.
В ходе данного мероприятия российские инспекторы посетят учебные районы и полигоны, получат брифинги о проводимой в указанном районе военной деятельности, информацию о находящихся в указанном районе формированиях и воинских частях вооруженных сил Латвии.