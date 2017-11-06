06.11.2017 (10:00)

Военнослужащие ВВО приняли участие в Дне открытых дверей в военкомате Еврейской автономной области

В военном комиссариате Еврейской автономной области состоялся День открытых дверей с привлечением ветеранов, юнармейцев, военнослужащих и техники Восточного военного округа, а также других силовых структур региона.

Юные патриоты ознакомились с работой специалистов и врачей медкомиссии сборного пункта, примерили выдаваемую форму одежды и попробовали индивидуальный рацион питания для военнослужащих. Для ребят организовали выставку вооружения и военной техники. Каждый смог попробовать разобрать и собрать автомат Калашникова, примерить специальный костюм сапера или посидеть за рулем разведывательной машины БРДМ. Кроме того, состоялось показательное выступление военнослужащих по армейскому рукопашному бою.

Ветераны и военнослужащие выступили с напутственным словом. В мероприятии приняло участие около 300 человек.



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