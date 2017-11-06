06.11.2017 (12:00)

В ЦВКГ им. А.А. Вишневского успешно проведена аннулопластика митрального клапана сердца

В 3-м центральном военном клиническом госпитале (ЦВКГ) им. А.А. Вишневского под руководством начальника центра кардиохирургии Александра Лищука проведена операция на митральном клапане сердца – аннулопластика митрального клапана с использованием тканей собственного перикарда (из сердечной сумки).

Суть операции состоит в следующем. Сначала открывается сердечная сумка, хирургом выделяется пластина и сшивается полоска для формирования кольца (гибкого) митрального клапана. Затем подключается аппарат «искусственное сердце» и на остановленном сердце выполняется ревизия и пластика митрального клапана с помощью сшитого руками хирурга кольца.

Уникальность данной операции состоит в том, что при ее проведении не используются чужеродные материалы и дорогостоящие приспособления.

На данный вид хирургического вмешательства в Центре кардиохирургии госпиталя им. А.А. Вишневского оформлен патент. Ежегодно проводится около 50 подобных операций.

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