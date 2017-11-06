06.11.2017 (21:15)

В ЗВО поступили современные КШМ и станции спутниковой связи

В войска Западного военного округа (ЗВО) поступила самая большая в текущем году партия новой техники связи от российской оборонной промышленности, в частности, командно-штабные машины (КШМ) Р-149АКШ-1, новейшие станции спутниковой связи Р-439МД2, Р-441ЛМ и другие образцы.

КШМ Р-149АКШ-1 позволяет обеспечивать устойчивую связь с наземными командными пунктами и летательными аппаратами на месте и в движении на дальности до 1000 км, а также устанавливать связь по закрытым интернет-каналам и осуществлять топографическую привязку через различные спутниковые системы.

Станция Р-439МД2 предназначена для обеспечения помехозащищенной телефонной связи и передачи данных в движении, а также для телефонных сетей общего пользования с использованием проводных линий привязки к аппаратным, в том числе в режиме радиодоступа мобильных абонентов командно-штабных машин.

Станция спутниковой связи Р-441ЛМ позволяет поддерживать телефонную и телеграфную связь с материков. Имеется возможность также пользоваться прямыми телефонными московскими номерами.

В настоящее время соединения и части связи ЗВО приступили к практической отработке задач с использованием новой техники, как в пунктах постоянной дислокации, так и в ходе проведения тактических занятий.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице