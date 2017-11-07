07.11.2017 (00:00)

7 ноября состоится заседание Коллегии Минобороны России

7 ноября под руководством Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу состоится заседание Коллегии Минобороны России, где будет рассмотрен ход выполнения майских указов Президента России Владимира Путина 2012 года и мероприятий Плана деятельности Министерства обороны РФ до 2020 года.

Заседание пройдет в присутствии средств массовой информации.

Как сообщил ранее С.Шойгу, такой формат позволяет широкой общественности лучше узнать, чем живут Вооруженные Силы и как решаются задачи обеспечения военной безопасности государства.



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