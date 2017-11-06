06.11.2017 (21:05)

Сотрудники госпиталя им. А.А. Вишневского приняли участие в международном симпозиуме по спортивной медицине

В Москве прошел Х международный симпозиум по спортивной медицине и реабилитологии под эгидой Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, в котором приняли участие и представители ФГБУ «3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского» Минобороны России.

На мероприятии обсуждались наиболее актуальные темы современной спортивной медицины и реабилитологии. Большой интерес вызвали мастер-классы по инновационным методам лечения и реабилитации спортсменов. На симпозиуме были представлены мировые и отечественные разработки медицинского оборудования, фармакологической и нутрицевтической промышленности.

В рамках деловой части симпозиума состоялась конструктивная встреча заместителя начальника госпиталя им. А.А. Вишневского по исследовательской и научной работе А.В. Алехновича с ведущими специалистами Первого МГМУ им. И.М. Сеченова С.Н. Пузиным, Е.Е. Ачкасовым, О.Б. Добровольским.

На встрече обсуждались вопросы оказания медицинской помощи на госпитальном уровне лицам, занимающимся экстремальными видами спорта; вопросы реабилитологии, медико-биологического управления возрастом. Достигнута договоренность о возможных направлениях научно-практического сотрудничества.

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