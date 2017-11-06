06.11.2017 (23:54)

В Приамурье рядом с космодромом Восточный сдана автодорога, соединившая две части города Циолковский

Открытие новой автомобильной дороги, которая соединила два микрорайона города Циолковский, строящегося недалеко от космодрома Восточный, состоялось в Амурской области. Дорога соединила микрорайон 27-й Краснознаменной ракетной дивизии (бывший Углегорск) и микрорайон Звездный.

Эта дорога позволит наладить внутригородское автомобильное сообщение по кратчайшему пути, а значит, жители Циолковского смогут намного быстрее добираться до детских садов, школы, больницы и других социальных объектов.

В торжественном мероприятии, посвященном открытию дороги, приняли участие гендиректор Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры Рано Джураева, директор филиала Роскосмоса на космодроме Восточный Константин Чмаров и глава муниципального образования ЗАТО «Циолковский» Марина Зенина.

Протяженность автомобильной дороги составляет чуть более одного километра, ширина проезжей части 7,5 метра. С одной стороны дороги проложен тротуар, а для освещения установлено более 40 опор (88 светильников).



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