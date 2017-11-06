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06.11.2017 (20:30)

Десять тяжелых огневых систем ТОС-1А передадут Минобороны России в ноябре

Тяжелые огневые системы ТОС-1А передадут Минобороны России в ноябре. По гособоронзаказу предприятие-изготовитель поставит в войска 10 единиц этого вооружения.

Огнеметная система предназначена для вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники, поджога и разрушения сооружений и зданий, уничтожения живой силы противника, расположенной на открытой местности и в фортификационных сооружениях, осколками, ударной волной, создаваемыми на площади цели при массированном применении неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом и дымозажигательном снаряжении.

Благодаря модернизации образца дальность стрельбы увеличена до 6 км. Наведение пусковой установки на цель в горизонтальной и вертикальной плоскостях производится электрогидравлическими приводами с использованием лазерного дальномера и баллистического вычислителя.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
ВВТ
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