Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

06.11.2017 (20:23)

Более 200 иркутских школьников вступили в ряды Юнармии

Торжественная церемония приема во Всероссийское военно-патриотическое детско-юношеское общественное движение «Юнармия» прошла на территории Иркутского городского юнармейского центра «Патриот».

На церемонии присутствовали заместитель начальника Главного управления по работе с личным составом ВС РФ генерал-майор Алексей Цыганков, руководители городской администрации, представители общественных организаций. Торжественную клятву юнармейцев принимал начальник главного штаба Юнармии Дмитрий Труненков.

Мэр Иркутска Дмитрий Бердников, вручая им нагрудные знаки. Обратился к юнармейцам со следующими словами: «Наши деды и прадеды на полях не одной войны доказали способность сибиряков, иркутян отстоять честь Родины. Горжусь тем, что мы с вами возрождаем славные традиции. С честью носите высокое звание патриота-юнармейца. Верю в вас как глава города и как ваш земляк. Вы будете достойными гражданами нашей страны».

Затем для гостей и юнармейцев была организована экскурсия по центру «Патриот».

Мероприятие завершилось показательными выступлениями роты Почетного караула Иркутска, дружины юных пожарных, юнармейцев Поста №1 и курсантов клуба «Святослав».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Пополнение , Юнармия
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false