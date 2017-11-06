06.11.2017 (20:23)

Более 200 иркутских школьников вступили в ряды Юнармии

Торжественная церемония приема во Всероссийское военно-патриотическое детско-юношеское общественное движение «Юнармия» прошла на территории Иркутского городского юнармейского центра «Патриот».

На церемонии присутствовали заместитель начальника Главного управления по работе с личным составом ВС РФ генерал-майор Алексей Цыганков, руководители городской администрации, представители общественных организаций. Торжественную клятву юнармейцев принимал начальник главного штаба Юнармии Дмитрий Труненков.

Мэр Иркутска Дмитрий Бердников, вручая им нагрудные знаки. Обратился к юнармейцам со следующими словами: «Наши деды и прадеды на полях не одной войны доказали способность сибиряков, иркутян отстоять честь Родины. Горжусь тем, что мы с вами возрождаем славные традиции. С честью носите высокое звание патриота-юнармейца. Верю в вас как глава города и как ваш земляк. Вы будете достойными гражданами нашей страны».

Затем для гостей и юнармейцев была организована экскурсия по центру «Патриот».

Мероприятие завершилось показательными выступлениями роты Почетного караула Иркутска, дружины юных пожарных, юнармейцев Поста №1 и курсантов клуба «Святослав».

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