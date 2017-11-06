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06.11.2017 (19:20)

Курсанты межвидового учебного центра инженерных войск приступили к сдаче квалификационных экзаменов

Более 1000 военнослужащих по призыву, завершающих обучение в межвидовом региональном учебном центре подготовки младших специалистов инженерных войск в Нижегородской области, приступили к сдаче квалификационных экзаменов по специальной и технической подготовке.

Учебный центр осуществляет подготовку по 10 воинским специальностям: командир инженерно-саперного отделения и отделения полевого водообеспечения, машинист, механик-водитель специальной инженерной техники, начальник, механик и электрик силовых электроустановок, а также машинист автомобильных кранов.

Сдача квалификационных экзаменов продлится до 15 ноября. Курсантам предстоит продемонстрировать уровень полученных знаний и навыков на специальной инженерной технике: автокранах, экскаваторах, станциях комплексной очистки воды, универсальных дорожных машинах, полковых землеройных машинах и путепрокладчиках.

По результатам сдачи экзаменов военнослужащие получат свидетельства об окончании учебного центра с присвоением классной квалификации и воинского звания «младший сержант», а затем подготовленные специалисты отправятся для прохождения дальнейшей службы в соединения и воинские части инженерных войск.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , Учебный центр , Инженерные войска
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