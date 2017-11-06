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06.11.2017 (18:56)

В ЗВО стартовала акция «Есть такая профессия – Родину защищать!»

В Западном военном округе (ЗВО) стартовала информационно-агитационная акция «Есть такая профессия — Родину защищать!». Она направлена на информирование учащихся выпускных классов общеобразовательных учебных учреждений, воспитанников старших курсов суворовских и нахимовских училищ и кадетских корпусов Минобороны России, военнослужащих по призыву и контракту об особенностях поступления и обучения в военных вузах страны.

На территории Санкт-Петербурга, Пскова, Тамбова, Воронежа, Калининграда и подмосковного поселка Алабино пройдут военно-патриотические шоу с показом боевой техники, стрелкового оружия, средств связи, экипировки военнослужащих, а также показательные выступления различных подразделений ЗВО и другие мероприятия.

Рядом с интерактивными выставочными площадками развернут специальное «мобильное представительство» каждого военного вуза, дислоцированного в гарнизоне. Преподаватели, курсанты и выпускники военных вузов расскажут всем желающим о требованиях, предъявляемых к абитуриентам, особенностях учебной программы, жизни и быте учащихся. Кроме того, здесь же можно будет пройти первичное профессионально-психологическое тестирование и определить свою годность к тем или иным воинским специальностям.

Завершится акция 25 декабря.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , Информационно-агитационная акция «Есть такая профессия — Родину защищать!»
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